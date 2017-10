Lawrow: „Friedensnobelpreisträger Obama hat auf schlimmste Weise auf Russland gespuckt“

https://deutsch.rt.com/kurzclips/59163-lawrow-friedensnobelpreistrager-obama-hat-auf-russland-gespuckt/ 17.10.2017

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat am Montag Fragen von Studenten auf dem 19. Weltfestival der Jugend und Studenten in Sotschi beantwortet. Er äußerte sich auch zum ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama. Dieser hätte laut Lawrow in der schlimmsten Art und Weise auf die Beziehungen zu Russland gespuckt und das, obwohl er ein Friedensnobelpreisträger ist.

„Als die Regierung unter Obama, dem Friedensnobelpreisträger, auf die Beziehungen zwischen Russland und den USA in der schlimmsten möglichen Weise gespuckt hat – als [Washington] im Dezember letzten Jahres das diplomatische Eigentum der russischen Regierung unrechtmäßig enteignete und 35 unserer Diplomaten mit Familien, mit Kleinkindern, nicht einmal genug Zeit gegeben hat, um ihre Habseligkeiten abzuholen – ja, wir haben uns entschieden, nicht darauf zu reagieren, weil es Obama und sein Team auf Russland abgesehen haben. Ihr Ärger basierte auf der Niederlage der Kandidatin [Hillary Clinton] der Demokratischen Partei.“ (…)

