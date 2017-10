Trump und das Atomabkommen mit Iran

Trump’s Decision on Iran Reflects Compromise Between Doves and Hawks

https://sputniknews.com/analysis/201710151058241843-usa-iran-jcpoa-trump-deal/

Sorgen um Iran-Deal: Wie geht es weiter?

Wuchtig war Donald Trump den Iran angegangen, hat das Atomabkommen aber gleichwohl nicht aufgekündigt. Zumindest zunächst nicht. Die internationale Gemeinschaft treibt nach erster Erleichterung nun die Sorge um: Wie geht es weiter?

https://deutsch.rt.com/international/58974-sorgen-um-iran-deal-wie/

US-Präsident Trump will Atomabkommen mit Iran neu verhandeln

Deutsche Wirtschafts Nachrichten Veröffentlicht: 13.10.17

US-Präsident Trump hat den Iran des Terrorismus bezichtigt. Die Strafmaßnahmen halten sich allerdings im Rahmen.

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge