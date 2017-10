Auch heute Freitag, 13.10.2017 – Uranium Film Festival Berlin 2017

+++++ Heute beim #IUFFBerlin im Kino in der KulturBrauerei +++++

Karten an der Abendkasse; Reservierungen per Email unter uraniumfilmfestivalberlin@gmx.de

Freitag, 13.10.2017

18.00 – 20.00 Uhr

ALL THAT REMAINS (ALLES, WAS BLEIBT) – DEUTSCHLANDPREMIERE

Großbritannien, 2016, Regie Ian & Dominic Higgins, Produktion Nigel Martin Davey, Ian & Dominic Higgins, Dokumentarischer Spielfilm, 114 min, Englisch.

Der monumentale Film erzählt die Lebensgeschichte des Samurai und japanischen Katholiken Takashi Nagai, Überlebender der Zerstörung Nagasakis durch den zweiten Atom-Bomben-Abwurf der USA. „Alles, was bleibt“ bringt nicht nur die Geschichte eines vergessenen Helden und Friedensaktivisten für eine neue Generation zum Leben. „Alles, was bleibt“ ist auch eine außergewöhnliche Geschichte von Verfolgung, Mut, Glaube und Liebe und erinnert an das christliche Erbe von Nagasaki, Japans älteste und größte katholische Stadt. Die Atombombe explodierte direkt über den Stadtteil Urakami, dem katholischen Zentrum Japans mit der größten Kathedrale Ostasiens.

und weitere Filme

http://bit.ly/2kLR0SP

