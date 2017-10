Syriens Präsident Baschar al-Assad: Es riecht nach Drittem Weltkrieg

„Es riecht nach dem 3. Weltkrieg“ – Syriens Präsident Baschar al-Assad in einem Interview mit der russischen Zeitung Komsomolskaja Prawda.

„Heute beobachten wir eine Situation, die dem Kalten Krieg im Entwicklungsstadium ähnelt“.

Assad glaubt, dass Syrien „nur ein Teil dieses Krieges“ ist. Ihm zufolge soll der Westen, insbesondere die USA, den Kalten Krieg auch nach dem Zerfall der Sowjetunion nicht gestoppt haben. Heute sei das Hauptziel von Washington, die „US-amerikanische Vorherrschaft in der Welt zu behalten“.

Die USA wollen keine Partner auf der politischen und internationalen Arena, ob Russland oder sogar Russlands Alliierte im Westen, haben, erklärte Assad.

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge