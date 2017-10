Der frühere Tagesschau-Redakteur Volker Bräutigam und Friedhelm Klinkhammer, Ex-Vorsitzender des ver.di-Betriebsverbandes NDR, haben Programmbeschwerde gegen die ARD eingereicht. Der Vorwurf: manipulative Berichterstattung zur Dämonisierung Russlands.

RT Deutsch dokumentiert die Programmbeschwerde im Wortlaut:

https://deutsch.rt.com/inland/58829-programmbeschwerde-gegen-ard-tagesschau-hetze-gegen-russland/

