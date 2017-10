Richard David Precht: Heftige Kritik an notorischem Putin- und Assad-Hasser Özdemir und den Grünen (Markus Lanz im ZDF)

Auf die Friedensbewegung kämen mit Cem Özdemir als Außenminister verschärfte Herausforderungen zu: der notorische Putin- und Assad-Hasser Özdemir dürfte wohl eher eine Konfrontations- als eine Entspannungspolitik betreiben. Und was von den „Qualitäten“ der Kovorsitzenden Katrin Göring-Eckard zu halten ist (die schon mal die Bundeswehr nach Syrien „zur Bekämpfung des IS und von Assad“ schicken wollte), dazu kann sich auch jeder seine Gedanken machen….

Die Sendung zum Nachbetrachten hier:

https://www.zdf.de/gesellschaft/markus-lanz/markus-lanz-vom-10-oktober-2017-100.html

(speziell ab Minute 14:07)

