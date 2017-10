Die serbische Königsakademie von Wissenschaftlern und Künstlern sammelt weiter Material, um die NATO-Länder wegen des zugefügten Schadens bei den Bombardements im Jahr 1999 zu verklagen. Dabei haben erstmals auch albanische Ärzte ihr Schweigen über die katastrophalen Folgen der Bombenangriffe gebrochen.

https://de.sputniknews.com/politik/20171010317803174-nato-serbien-voelkermord-intellektuelle-klage/10.10.2017

