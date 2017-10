Russlands Verteidigungsministerium hat der US-geführten Anti-IS-Koalition vorgeworfen, den Kampf gegen den IS im Irak zu „simulieren“. Die Koalition reduzierte im September ihre Luftangriffe, was gut bewaffneten Terroristen die Flucht nach Syrien erleichtere.

https://deutsch.rt.com/der-nahe-osten/58762-russisches-verteidigungsministerium-usa-simulieren-krieg-terror-islamischer-staat-irak/

