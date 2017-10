Mubadarat bedeutet Initiative ergreifen. Das ist das Motto für die Aktivisten des Bader-Zentrums für Entwicklung in Damaskus und auch für diejenigen, die sie unterstützen. Angefangen haben sie 2012 mit der Versorgung von Inlandsvertriebenen, heute organisieren sie im Umland der Hauptstadt 48 Projekte.

weiterlesen

https://www.jungewelt.de/artikel/319602.stark-werden-gegen-den-krieg.html

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge