Che Guevara und der Kampf für eine bessere Welt: Heute vor 50 Jahren von CIA-Agenten ermordet (RT Deutsch)

In jeder neuen Generation nehmen Menschen die Figur von Che Guevara auf. Er steht für die Identität zwischen Denken und Handeln, für eine kompromisslose Hingabe an die Gerechtigkeit. Am 9. Oktober 1967 ermordeten ihn CIA-Agenten in Bolivien.

Hier weiterlesen: https://deutsch.rt.com/gesellschaft/58571-ernesto-che-guevara-50-jahre/

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge