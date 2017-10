Tillerson „hasst“ US-Botschafterin bei Uno – „The New Yorker“

https://de.sputniknews.com/politik/20171008317771025-tillerson-hasst-haley/ 08.10.2017

US-Außenminister Rex Tillerson „hasst“ die amerikanische UN-Botschafterin Nikki Haley wegen ihrer aktiven Tätigkeit in der Uno in Bezug auf die Nordkorea-Krise. Das schreibt die US-Zeitschrift „The New Yorker“ unter Berufung auf Quellen in der US-Administration.

Demnach gilt Haley heute als die effektivste Diplomatin in den USA in Bezug auf die Nordkorea-Krise. In den vergangenen Monaten hatte der UN-Sicherheitsrat dank ihrer aktiven Tätigkeit einstimmig die Sanktionen gegen Nordkorea verschärft. Diese Erfolge haben laut „The New Yorker“ Tillerson und Haley entzweit.

„Nikki schafft es“, so die Quelle von „The New Yorker“. „Rex hasst sie, er hasst sie furchtbar.“

————————————————

Die US-Medienkampagne läuft, um Tillerson zum Rücktritt zu ermutigen und CNN schlägt vor, Nikki Haley zur Außenministerin zu machen

Rex Tillerson should quit now

(…) it could create space for the appointment of a person such as Nikki Haley

By Julian Zelizer, CNN Political Analyst

http://edition.cnn.com/2017/10/07/opinions/tillerson-should-quit-now-opinion-zelizer/index.html

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge