Präsident der Armenisch-Evangelischen Kirche in Syrien: Über das Leben der Christen in Aleppo? ( Evangelische Allianz)

Harout Selimian, Präsident der Armenisch-Evangelischen Kirche in Syrien und Pastor der Bethel-Kirche in Aleppo im Interview über das Leben der Christen in Aleppo und Versöhnung in Syrien. Der syrische Präsident Baschar Al-Assad gilt als Schutzpatron für die Christen in Syrien. Er selbst ist Teil einer muslimischen Minderheit – den Aleviten. Wenn nun der Fall eintritt, dass Assad gestürzt würde, glauben Sie, dass es dann noch eine Zukunft für die Christen in Syrien gibt?

