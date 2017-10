Belgrad empört sich über Doppelmoral der EU in Katalonien-Frage

6.10.2017

Die politische Führung Serbiens erwartet von der Europäischen Kommission eine klare Stellungnahme zur Unterstützung der spanischen Zentralregierung in der Katalonien-Frage. Serbiens Präsident Vučić zieht einen Vergleich zum Kosovo und wirft der EU Doppelmoral vor.

Hier: https://deutsch.rt.com/europa/58526-belgrad-emport-sich-ueber-eu-doppelmoral-kosovo-anerkennung-katalonien/

Siehe hierzu:

Die Krim und das Völkerrecht – Wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt

19.10.2016

Die Behauptung, wonach Russland sich die Halbinsel Krim illegal einverleibt und somit durch eine „Annexion“ das Völkerrecht gebrochen habe, hält sich hartnäckig. Richtiger wird sie dadurch nicht.

Hier: https://deutsch.rt.com/meinung/42137-krim-und-volkerrecht-wir-machen/

