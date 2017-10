07.10.2017

Die Linkspartei hat nach den Worten des außenpolitischen Sprechers der Linksfraktion und Mitglieds im Auswärtigen Ausschuss des Deutschen Bundestages Wolfgang Gehrcke eine Menge Fehler während des Wahlkampfes gemacht und konnte deswegen nur wenig zulegen.

In einem Interview mit Sputnik sagte Gehrcke:

„Die Wahlen haben über ein politisches Profil entschieden, das man haben muss. Das hätte ich für die Linken in drei Sätzen zusammenfassen können: soziale Gerechtigkeit, d.h., dass man Armut und Reichtum anders vorerst verteilen muss; wir sind die Abrüstungspartei, wir wollen nicht, dass das Geld in Militär verschwendet wird, so dass man das Militär zusammenstreicht; und wir sind für eine Nachbarschaft zu Russland.“

Das hätte ein Programm nicht von 120 Seiten, sondern von 10 Seiten sein können, so der Linken-Abgeordnete. „Und die Menschen würden das verstehen.“

Hier weiter: https://de.sputniknews.com/politik/20171007317758645-viele-fehler-und-unerfreuliches-resultat-mdb-gehrcke-zum-wahlausgang/

