“For now Free Syria Army is carrying out the operation there,” Erdogan said. “Russia will be protecting outside the borders (of the Idlib region) and we will handle inside,” he said.

“Russia is supporting the operation from the air, and our armed forces from inside Turkey’s borders,” he added.

http://reut.rs/2wER9c3

