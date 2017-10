Spinnennetz und Schattenkrieg. Neuerscheinung: Wem es nützte, dass Palme, Barschel und Colby starben – von Claudia Wangerin (junge Welt)

Patrik Baab, Robert E. Harkavy: Im Spinnennetz der Geheimdienste – Warum wurden Olof Palme, Uwe Barschel und William Colby ermordet? Westend-Verlag, 384 Seiten

Wer im Untertitel eines Buches die Frage stellt, warum der schwedische Ministerpräsident Olof Palme, der CDU-Politiker Uwe Barschel und der ehemalige CIA-Chef William Colby ermordet wurden, darf keine Angst vor dem staatstragenden Schmähwort »Verschwörungstheoretiker« haben.

https://www.jungewelt.de/artikel/319532.spinnennetz-und-schattenkrieg.html

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge