USA: Russischer TV-Sender RT und andere russische Medien massiv gefährdet. Mitarbeitern drohen juristische Repressalien

Anfang September dieses Jahres forderte das US-Justizministerium den russischen Auslandssender RT dazu auf, sich als „ausländischer Agent“ zu registrieren.

RT hat Redaktionsniederlassungen in den USA und einigen europäischen Staaten und sendet auf Englisch, Deutsch, Arabisch, Französisch, Russisch und Spanisch. Des weiteren werden Webseiten betrieben.

Mit der Verschärfung des Nato-Russland-Konflikts wird Russland der hybriden Kriegsführung und des „Informationskriegs“ bezichtigt. Dazu gehören auch die so genannten „Beeinflussungskampagnen“ durch russische Sender wie RT oder Sputnik und prorussische Web- und Social-Media-Sites.

In einem gemeinsamen Bericht der Geheimdienste, der noch vor dem Amtsantritt des US-Präsidenten Trump veröffentlicht wurde, wird RT als „staatliche Propagandamaschine“ bezeichnet.

Jetzt verlangen die US-Behörden die Offenlegung ihrer Aktivitäten und Finanzen, um der Öffentlichkeit zu zeigen, wer hinter diesen steht oder welche Interessen sie verfolgen

Bei RT sieht man eine reale Gefahr für die Mitarbeiter, sollte der Sender sich nicht registrieren. Die RT-Chefredakteurin Margarita Simonyan erklärte, Rechtsanwälte hätten sie gewarnt, dass RT-Mitarbeitern Gefängnisstrafen und die Beschlagnahme ihres Eigentums drohen könne.

Partner von RT würden unter Druck gesetzt und eingeschüchtert. So seien Twitter-Mitarbeiter wiederholt befragt und gezwungen worden, Vertragseinzelheiten offenzulegen.

In Moskau fand soeben eine Konferenz zum Thema statt. Die Chefredakteurin von RT, Margarita Simonyan berichtet, dass bereits Dutzende von zum Teil langjährigen Mitarbeitern den Sender in den USA verlassen, weil sie Angst vor Rpressalien haben.

