Jens Berger von den Nachdenkeiten weist darauf hin, daß die deutsche Außenpolitik unter schwarz-gelb-grün noch wesentlich stärker als bisher „transatlantisch“ und damit aggressiv geostrategisch im Sinne der US-Hegemonie (NATO u.a.) ausgerichtet sein wird. Kurzportraits der beiden Anwärter auf den Außenministerposten:

„Jamaika bedeutet auch, dass wir einen Transatlantiker als Außenminister bekommen“

http://www.nachdenkseiten.de/?p=40429

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge