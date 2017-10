Die syrische Nationalmannschaft könnte sich zum ersten Mal für eine Fußball-WM qualifizieren. Im Land tobt immer noch ein heftiger Krieg. Die Unterstützung der Mannschaft ist für uns daher auch ein politischer Ausdruck der Solidarität.

Morgen Donnerstag ab 14.30 Uhr Livestream des Spiels im Coop Anti-War Cafe – Zugleich Syrienbilder von Ursula Behr im Untergeschoss des Cafes

http://coopcafeberlin.de/ex/syrienbilder/

und heute morgen dann noch dieses im Deutschlandradio –

