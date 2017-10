„Wenn die US-Seite solche Operationen als unvorhergesehene,Zufälle‘ betrachtet, dann sind die russischen Streitkräfte durchaus zur Vernichtung solcher,Zufälle‘ in der von ihr kontrollierten Zone bereit“, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow.

weiter hier

https://de.sputniknews.com/politik/20171004317724299-syrien-russland-usa-vernichtung-zufaelle/

