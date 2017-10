Die aktuelle Regierung Venezuelas erhält auf der 72. UNO-Vollversammlung in New York Unterstützung. 120 Staaten fordern das sofortige Ende von Sanktionen und militärischer Bedrohungen. Auch beim UN-Menschenrechtsrat in Genf unterstützen 64 Länder Venezuela.

weiter hier

https://deutsch.rt.com/international/58455-uno-vollversammlung-venezuela-sanktionen-usa/

