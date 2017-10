Konsequentes Ende einer Hexenjagd: RT droht Aus in den USA (RT Deutsch)

Sollte in den USA gegen den Sender RT das sogenannte Agentengesetz angewendet werden, droht RT der Rückzug aus den USA, befürchtet die RT-Chefredakteurin Margarita Simonjan. In Russland erwägt man symmetrische Gegenmaßnahmen.

Es ist schwer zu beurteilen, inwieweit es bei den Drohungen bleibt. Die konsequente Kampagne zur Dämonisierung von RT im Westen gibt es spätestens seit dem Jahr 2008, als der Sender die westliche Berichterstattung zum Georgien-Krieg als komplett verlogen bloßstellte. Schmähkampagnen gegen RT laufen auch ununterbrochen in Deutschland und teilweise in Frankreich: sowohl der Sender als auch das Online-Portal werden ausschließlich als Propaganda-Medien beschrieben – ohne aussagekräftige oder gar mit herbei fantasierten Beweisen.

weiter hier

https://deutsch.rt.com/nordamerika/58388-konsequentes-ende-hexenjagd-rt-droht-r%C3%BCckzug-usa/

