Israels Verteidigungsminister gibt Assads Sieg im Syrien-Krieg zu (Nachrichtenportal Walla)

Syriens Präsident Baschar al-Assad gewinnt im Syrien-Krieg. Das erklärte Israels Verteidigungsminister Avigdor Liberman am Dienstag in Tel-Aviv in einem Interview des Nachrichtenportals Walla. Er rief die USA zu einer aktiveren Präsenz auf dem „syrischen Schauplatz“ auf.

Israel bekennt sich bislang zur Nichteinmischung in den Konflikt an seiner Nordgrenze, verspricht aber, einer Verstärkung der Position des Irans und der von ihm kontrollierten auf Assads Seite kämpfenden Formationen in Syrien entgegenzuwirken.

„Seit dem Zweiten Weltkrieg kenne ich keinen anderen derart blutigen und grausamen Krieg. Entgegen allem gewinnt Assad dabei die Oberhand. Ich sehe, wie sich eine internationale Schlange zu ihm bildet, in der westliche Länder und moderate Sunniten stehen. Alle streben plötzlich nach einer Nähe zu Assad“, fuhr Liberman fort.

„Die Israelis, die versuchen, eine Dauerpräsenz des Irans an der Nordgrenze des jüdischen Staates und die Schaffung eines ‚schiitischen Korridors‘ zum Mittelmeer zu verhindern, haben es nicht leicht, tagtäglich die Situation auf dem ‚nördlichen Schauplatz‘ zu meistern, wo die Russen, die Iraner, die Türken und die (proiranische libanesische Schiiten-)Bewegung Hisbollah agieren.“

Israel hoffe darauf, dass die Vereinigten Staaten in Syrien und im Nahen Osten als Ganzes aktiver vorgehen werden“, betonte der israelische Chefdiplomat.

https://de.sputniknews.com/politik/20171003317708739-israel-liberman-assad-syrien-sieg/#comments

