Mit Nuoviso, der Produktionsfirma der Doku „Frontstadt Donezk – Die unerwünschte Republik“, habe ich zwar massive Probleme wegen Personen, die dort auftreten oder aufgetreten sind dennoch an dieser Stelle ein sehr, sehr wichtiger Film:

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge