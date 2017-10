Chinas Botschafter in Syrien: Wir unterstützen Syrien im Krieg gegen den Terrorismus

Chinas Botschafter in Syrien, Qi Qianjin bekräftigte jetzt die Unterstützung seines Landes für Syrien in dessen Krieg gegen den Terrorismus.

Seiner Aussage nach unterstützt China die Souveränität, die Unabhängigkeit und die territorialer Integrität Syriens und lehnt jeden Versuch das Land zu teilen ab.

Der Botschafter machte seine Äusserungen zum 68. Jahrestag des Nationalfeiertags von China und zum 61. Jahrestag der Gründung der diplomatischen Beziehungen zwischen Syrien und China. Er sagte, dass nur das syrische Volk das Recht habe, die Zukunft des Landes selbst zu bestimmen, kein anderes Land habe dieses Recht.

Die bilateralen Beziehungen zwischen den beiden Ländern setzten sich in den Jahren der Krise in Syrien fort. Diese Beziehungen haben eine bemerkenswerte Entwicklung erlebt, insbesonders in den vergangenen Monaten.

Der chinesische Diplomat äußerte sich sehr dankbar über die kluge Politik der syrische Regierung in Richtung Osten, und bekräftigte, dass die Regierung seines Landes weiterhin mit Syrien zusammenarbeiten wird, um gegenseitige Bindungen in den politischen, wirtschaftlichen, pädagogischen und strategischen Bereichen zu entwickeln.

Zu den Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zwischen den beiden Ländern sagte der chinesische Botschafter, dass Syrien ein wichtiger Handelspartner seines Landes sei, da es die meisten seiner Waren aus China importiere.

Er wies auf die Kontinuität des Handelsaustausches zwischen den beiden Ländern während der Jahre der Krise hin, da der Wert des Handelsvolumens zwischen den beiden Ländern mehr als eine Milliarde USD übersteigt.

Der Botschafter wies darauf hin, dass das chinesische Volk dem syrischen Volk in ihrem Dilemma zur Seite steht. In den vergangenen Jahren hat China umfangreiche humanitäre Hilfe geleistet.

Er schloss mit der Feststellung, dass im laufenden Jahr eine neue Vereinbarung über die Bereitstellung neuer humanitärer und wirtschaftlicher Unterstützung für das syrische Volk erreicht wurde.

H. Zain / Mazen

