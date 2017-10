US-Abgeordneter John Lewis: „Wir geben zu viel für Gewalt, Krieg und Chaos aus“ (RT Deutsch)

Der demokratische Abgeordnete John Lewis, der die Veröffentlichung der Daten im Rahmen des National Defense Authorization Acts nach Jahren vergeblicher Anstrengungen schließlich durchsetzen konnte, sagte dazu laut Military Times:

Es ist wichtig, dass die Menschen wissen, wie viel wir für Kriege ausgeben. Ich hoffe, dass die Bürger ihre gewählten Abgeordneten kontaktieren und ihnen sagen, dass wir mehr für Frieden ausgeben sollten, und weniger für Gewalt und Krieg. Wir geben zu viel für Gewalt, Krieg und Chaos aus.

https://deutsch.rt.com/nordamerika/58323-us-abgeordneter-wir-geben-zu-viel-fuer-gewalt-krieg-chaos-aus/

