FRIEDEN- GEHT! Staffellauf 2018 gegen Rüstungsexporte für eine friedliche Welt

Deutschland ist weltweit der drittgrößte Rüstungsexporteur von Kleinwaffen (Pistolen und Gewehre) und fünftgrößter Rüstungsexporteur von Großwaffensystemen (Kriegsschiffe, Kampfflugzeuge und Kampfpanzer). Deutsche Waffen werden an menschenrechtsverletzende und kriegsführende Staaten exportiert. Mit ihnen werden schwere Menschenrechtsverletzungen verübt,

Millionen von Menschen in die Flucht getrieben oder getötet.

Zivilisten – insbesondere Frauen und Kinder – sind die Hauptleidtragenden.

Wer Frieden will braucht keine Waffen!

Aktion Staffellauf 2018 von Oberndorf nach Berlin

https://www.frieden-geht.de/

