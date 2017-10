China baut Liuzhou Forest City, die erste vollständig begrünte Stadt

Die Projekte des italienischen Architekten Stefano Boeri verbreiten sich auf der ganzen Welt. In Mailand und in der Schweiz stehen bereits von ihm geplante vertikale Gärten. 2014 wurde seine Erfindung, der Bosco Verticale (vertikaler Wald) mit dem Internationalen Hochhauspreis prämiert.

Auf besonders großes Interesse ist er allerdings in China getroffen. Dort hat er eine Hotelfassade begrünt, um die Luft zu reinigen. Außerdem entwickelt er dort gerade den ersten vertikalen Wald Asiens. Das nächste Projekt wird allerdings noch größer. Ebenfalls in China soll nun eine ganze Stadt voller vertikaler Wälder entstehen. Jedes Gebäude der Stadt soll mit Pflanzen und Bäumen versehen werden, um die Luftverschmutzung zu verbessern.

Planung:

Die Liuzhou Forest City liegt nördlich von der bereits existierenden Stadt Liuzhou. Aktuell wird geplant, die Stadt 2020 fertigzustellen. Dann soll sie Platz für 30.000 Menschen, 40.000 Bäume und über 1 Millionen Pflanzen bieten. Die Stadt soll aber nicht nur die Luft reinigen, sondern auch nachhaltige Energie nutzen. Diese wird über Geothermie und Solarmodule sichergestellt. Liuzhou Forest City soll alles bieten, was benötigt wird – von Supermärkten über Bürogebäuden bis hin zu einem Rathaus.

Bekämpfung der Luftverschmutzung:

Nach Fertigstellung soll die begrünte Stadt jährlich etwa 10.000 Tonnen CO2 und 57 Tonnen Feinstaub aus der Luft filtern. Im Gegenzug geben die Pflanzen etwa 900 Tonnen Sauerstoff ab. Demnach wird die Luftqualität in Forest City wesentlich besser als in fast allen anderen Städten Chinas sein, da dort grundsätzlich eine sehr hohe Luftverschmutzung ist. Einige Maßnahmen sollen dem aber entgegenwirken. Zum Beispiel werden Elektroautos von staatlicher Seite gefördert und erneuerbare Energien werden ausgebaut. Nun kommt mit bewaldeten Häusern und Städten eine weitere Gegenmaßnahme zur Luftverschmutzung dazu.

