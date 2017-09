Die bolivianische Filmemacherin und Schauspielerin Carla Ortiz, die zuletzt eine Dokumentation zu Syrien veröffentlichte, hat mit RT Deutsch über ihre Erfahrungen aus Syrien, moralische Standards des Westens und die humanitäre Lage im Kriegsland Jemen gesprochen.

Siehe: https://deutsch.rt.com/der-nahe-osten/58241-westliche-doppelmoral-jemen-syrien-krieg-carla-ortiz/

