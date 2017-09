US-Präsident Donald Trump hat ein Dokument über die Verteilung von Ermächtigungen für die Verhängung von Sanktionen gegen Russland, den Iran und Nordkorea unterzeichnet, heißt es auf dem Präsidentenmemorandum, das auf der Seite des Finanzministeriums veröffentlicht wurde.

