Beschimpfungen und Drohungen hatten in den vergangenen Monaten das Verhältnis zwischen den USA und Nordkorea geprägt. Jetzt will Washington auf Pjöngjang zugehen – und prüft die Möglichkeit von Verhandlungen.

weiter hier

http://www.spiegel.de/politik/ausland/atomstreit-mit-nordkorea-usa-suchen-direkte-gespraeche-mit-pjoengjang-a-1170778.html

