Am Dienstag hat der ukrainische Präsident Petro Poroschenko das umstrittene Bildungsgesetz unterschrieben, das künftig Unterricht in allen Muttersprachen außer Ukrainisch ausschließt. Russland, Ungarn und Rumänien kritisieren das Gesetz als diskriminierend. RT Deutsch sprach mit dem russischen Ukrainisten Oleg Nemenski über das Gesetz und dessen Folgen für das Land.

Hier: https://deutsch.rt.com/europa/58091-oleg-nemenski-im-interview-sprachgesetz-ukraine-okkupationsregime/

