Funktionalisierung der Kurden für die Nahost-Neuordnungspläne von USA, NATO und Israel

Ein Krieg kann einen anderen verbergen: Nach dem Kalifat, Rojava

Während die syrische arabische Armee, die russische Luftwaffe und die Hisbollah im Begriff sind Daesch auszulöschen, plant das Pentagon einen neuen Krieg gegen Syrien, diesmal aber mit kurdischen Truppen. So wie es vorher die Aufgabe des Kalifats war, ein Sunnistan beiderseits der irakischen und syrischen Grenze zu schaffen, so soll auch der „Rojava“-Krieg ein Kurdistan beiderseits der beiden Staaten schaffen, so, wie es das Pentagon seit vier Jahren öffentlich wahrnehmbar plant.

Ganzer Artikel: http://www.voltairenet.org/article197945.html

