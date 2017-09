Vor der UN-Vollversammlung hat US-Präsident Trump das Atom-Abkommen mit Teheran erneut scharf kritisiert. In Europa sieht man es jedoch anders. Beobachter meinen, die Frage des Abkommens biete den USA nur einen Vorwand, eigene Machtinteressen zu verfolgen.

Hier weiterlesen: https://deutsch.rt.com/international/57738-trump-und-atom-abkommen-mit/

