Trump und der CFR (Council on Foreign Relations)

Die wütenden Attacken der Mainstream-Medien auf Trump erklärt man sich damit, dass Trump kein Neokonservativer ist.

Der illegale Raketen-Angriff der USA auf einen syrischen Militärflugplatz am 7. April stellte diese Erkenntnis allerdings stark in Frage. Es zeigte sich jedoch, dass die Geschosse relativ geringen Schaden anrichteten und syrische Kampfjets am nächsten Tag wieder starten und landen konnten. Weiter handelten Russland und USA eine tragfähige Waffenruhe im Südwesten Syriens aus, und Trump stoppte das CIA-Programm zur Unterstützung syrischer „Rebellen“. Die USA lassen Syrer, Hisbollah und Russen bei der zügigen Rückeroberung von Deir-ez-Zor gewähren (wenigstens westlich des Euphrat).

Die Frage, für welche Politik Trump eigentlich steht, bleibt daher weiterhin spannend.

Trump, die Medien, und die Geopolitik: https://swprs.org/trump-medien-geopolitik/

Darin wird die überragende Rolle des Council on Foreign Relations (CFR) in der Geo-Politik der USA und Trumps Rolle darin beschrieben.

In einem weiteren interessanten Artikel wird Obamas Rolle im CFR beleuchtet (letzter Absatz).

Das American Empire und seine Medien: https://swprs.org/das-american-empire-und-seine-medien/

Nach der Lektüre dieser Swiss-Propaganda-Research Berichte weiss man mehr. Vor allem kann der etwas schwammige Begriff „neoconservativ“ durch die Bezeichnung CFR deutlich präzisiert werden.

KasparTrümpy, ICSM Schweiz

http://www.free-slobo.de/

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge