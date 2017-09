Thema: Eurodrohne und Heron TP

Neuigkeiten zur Vergabe des Auftrags für israelische Kampfdrohnen, außerdem zur Entwicklung der „Eurodrohne“. Man beachte dazu die Links am Ende dieser PM: http://www.andrej-hunko.de/presse/3758-mauschelei-bei-der-entwicklung-und-beschaffung-von-kampfdrohnen

Es gibt es vom ECCHR (NGO in Berlin) eine interessante Konferenz in Mailand, Italien, am kommenden Montag, den 25. September zum Thema über die italienische und europäische Beteiligung an den Drohnenkrieg und der Entwicklung der europäischen Kampfdrohne.

“Armed Drones in Italy and Europe: Problems and Perspectives – Between military strategy, transparency issues and protection of fundamental human rights”

https://www.ecchr.eu/en/events/articles/armed-drones-in-italy-and-europe-problems-and-perspectives.html

