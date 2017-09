FACT CHECK: The LGBT-Community in Russia & The Russian TV Channel RT – funded by the Russian government

Many critics of Russia claim the existence of a very strong anti-gay policy.

Viel Kritiker behaupten, dass die russische Regierung der LGTB-Community sehr feindlich gegenüberstehe. Deshalb an dieser Stelle die folgenden Beiträge des vom russischen Staat finanzierten Auslandsfernsehsenders RT.

RT ist ein seit dem Jahre 2005 existierender, vom russischen Staat finanzierter Auslandsfernsehsender mit nachrichtenorientiertem Programm mit Sitz in Moskau.

RT is a Russian international television network funded by the Russian government. It operates cable and satellite television channels directed to audiences outside of Russia, as well as providing Internet content in various languages, including English, Spanish and Russian.

Here a seies of documentaries about transexual communities in Russia.

They’re neither completely male nor female; sometimes they refer to themselves as “third gender”. Many feel a conflict between their assigned sex and their own identities – essentially that they were born into the wrong type of body.

Hier eine Sendereihe von Duokumentarfilme über Transsexuelle in Russland. LINK

Sie sind weder ganz männlich noch weiblich; manchmal beziehen sie sich auf sich selbst als ein „drittes geschlecht“. Viele fühlen einen Konflikt zwischen ihrem zugewiesenen Geschlecht und ihren eigenen Identitäten – im Wesentlichen bedeutet dies, dass sie in die falsche Art von Körper geboren wurden.

Seit dem 2014 gibt es auf dem Webportal von RT Deutsch in deutscher Sprache.

Hier ein Beitrag über die Queer-Community in St. Petersburg:

