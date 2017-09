Geleakte E-Mails: Saudi-Arabien stand kurz davor, in Katar einzumarschieren (RT Deutsch)

Laut jüngst geleakten E-Mails soll Saudi-Arabien kurz davorgestanden haben, in Katar einzumarschieren. Das berichtete am Wochenende das Nachrichtenportal Middle East Eye unter Verweis auf eine E-Mail-Korrespondenz des amtierenden Botschafters der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) in den USA, Yousef Al Otaiba, und dem ehemaligen US-Diplomaten Elliott Abrams.

