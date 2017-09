Wahlkampf-Endspurt: Am 17. September 2017 fand in Berlin-Neukölln der außerordentliche Bundesparteitag der FDP statt. RT Deutsch war vor Ort und interviewte den Vize-Vorsitzenden Wolfgang Kubicki zur Endphase des Wahlkampfs, den Auswirkungen der vielzitierten Digitalisierung sowie dem Verhältnis zu Russland.

