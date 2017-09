China: Frieden schaffen, multipolar denken, sozialistisch planen und ruhig handeln – Rolf Berthold, ehem. Botschafter der DDR in China

Interessantes Interview mit Rolf Berthold. Er studierte von 1956 bis 1961 am Institut für Internationale Beziehungen in Peking und an der Akademie für Staats- und Rechtswissenschaften der DDR in Potsdam-Babelsberg. Er arbeitete von 1962 bis 1990 im Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der DDR, war in den Botschaften der DDR in der Volksrepublik China und in Vietnam tätig und von 1982 bis 1990 Botschafter der DDR in beiden Republiken. Mit seinem Buch „Chinas Weg. 60 Jahre Volksrepublik“ (2009, 302 Seiten) lieferte er einen bislang fehlenden Beitrag in der Diskussion über den Weg Chinas zum Sozialismus – die Darstellung von Geschichte und Perspektiven, Strategie und Taktik der Kommunistischen Partei Chinas aus deren eigener Sicht.

China: Frieden schaffen, multipolar denken, sozialistisch planen und ruhig handeln

das komplette Interview hier:

„China in der multipolaren Welt“ – Rolf Berthold, ehem. Botschafter der DDR in China

