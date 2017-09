In der kasachischen Hauptstadt Astana wurden am Freitag die Gespräche für ein Ende der militärischen Konfrontation in Syrien fortgesetzt. Zur Sicherung eines neuen Deeskalationsgebiets in der Provinz Idlib werden Russland, Iran und die Türkei »Kontrollkräfte« entsenden.

weiter

https://www.jungewelt.de/artikel/318316.deeskalation-in-idlib.html

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge