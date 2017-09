Washington supports the idea of placing a UN peacekeeping mission in Ukraine to protect OSCE representatives who are monitoring the implementation of Minsk agreement, but only if the Blue Helmets also patrol the Russian-Ukrainian border.

more

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge