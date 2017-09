Wir haben nicht das Recht aufzugeben. Das hat mir meine Mutter beigebracht. Man muss immer weiterkämpfen. Ich bin 71 Jahre alt und ich möchte nicht aufgeben. Ich bin in einer Region geboren und habe dort überlebt, wo viele Kinder sterben bevor sie das fünfte Lebensjahr erreichen und ich habe nicht aufgegeben. Ich habe nicht aufgegeben, während der Diktatur die Arbeiter zu organisieren. Ich habe mit meinen Genossen die größte politische Partei Lateinamerikas aufgebaut und war während zwei Amtszeiten Präsident von Brasilien. Wenn ich all dies ohne Universitätsabschluss erreicht habe, ohne reichen Vater, warum sollte dann irgendein junger Menschen aufgeben? Wenn du der Auffassung bist, dass die Politik schlecht ist, dann werde politisch aktiv und versuch selbst Aktivist oder der politische Anführer zu sein, den du dir für Brasilien erträumst.

https://amerika21.de/analyse/184352/lula-silva-globo-putsch-brasilien

