The United Arab Emirates (UAE), Egypt, Iraq and China may become observers of the Astana process brokered by Russia, Iran and Turkey on the Syrian settlement, apart from the existing ones — the United States and Jordan, a source close to the talks told Sputnik Thursday.

