Nach dem Krieg wurden Alfred Münich, Richter, und Helmut Jaeger, Erster Staatsanwalt an diesem Terrorgericht, Senatspräsident beziehungsweise Oberlandesgerichtsrat am Oberlandesgericht München; Franz Schlüter, einst Ankläger und Vollstreckungsleiter, einer, der die Opfer gelegentlich zum Galgen begleitete, wurde Senatspräsident am Bundespatentgericht.

