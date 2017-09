Die russische Botschaft in Deutschland erwartet eine Entschuldigung von der Leitung des Focus Magazins. Es geht um einen Artikel über Angela Merkel, in dem der russische Präsident Wladimir Putin beleidigt wurde, erklärte der Pressesprecher der Russischen Botschaft Denis Mikerin. weiter hier

https://deutsch.rt.com/inland/57187-russische-botschaft-erwartet-entschuldigung-vom/

