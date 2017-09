Die US-Regierung hat offenbar Waffen über den Militärstützpunkt Ramstein an syrische Rebellen liefern lassen.

Eine Genehmigung hatte sie dafür nach Angaben der Bundesregierung nicht.

http://bit.ly/2wX7QDa

