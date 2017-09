Die Russen sind besorgt über Washingtons willkürliche Schließung ihres Konsulats in San Francisco und die illegale Durchsuchung ihrer diplomatischen Grundstücke. Es steht außer Frage, dass Washington den diplomatischen Schutz und das Völkerrecht verletzt hat.

