The Intercept has published a shockingly awful article titled “Why White Nationalists Love Bashar al-Assad”.

http://bit.ly/2xTUSmq

View story at Medium.com

View story at Medium.com

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge