n total, 2,977 people died, provoking President Bush to mount the ‘War On Terror’ that led to the invasion of Iraq, with the UK in tow.

Read more:

http://dailym.ai/2xrCANa

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge